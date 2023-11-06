الخميس.. عرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران في مؤتمر صحفي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأشارت الحملة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم عقد مؤتمرين جماهريين الجمعة والسبت ١٠ و١١ نوفمبر بمحافظة أسيوط.

كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

الشمس رمزًا انتخابيًا لـ"زهران" في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

وكان قد اجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران، وعدد من قيادات حملته الانتخابية بقيادات حزبي، الاشتراكي المصري والشيوعي المصري، بمقر الحزب الاشتراكي بوسط البلد.

دار اللقاء حول البرنامج الانتخابى للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

وشارك بالحضور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري ومن قيادات الحزب الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور محمد حسن خليل وماجدة رشوان، كما شارك صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعى المصري وبهيجة حسين، القيادية بالحزب، وممثلين لشباب الحزبين.

حضر اللقاء باسم كامل، مدير الحملة وعبد العزيز الشناوي، نائب مدير الحملة ودكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة ودكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا بحزب العدل ودكتور حسام حسن، القيادي بحزب العدل.