رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع رفع كفاءة حديقة روكسي وتطويرات بطريق المشير

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، أعمال الورش الإنتاجية في رفع كفاءة حديقة ميدان روكسي بمصر الجديدة في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع كفاءة منظومة التجميل وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء القاهرة من جزر وسطي وميادين ومحاور.

كما أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة جولة تفقدية لحديقة غرناطة بمصر الجديدة.



وتفقد الشرشابي، النافورة الرئيسية بالحديقة بعد رفع كفاءتها وإنارتها بمعرفة الإدارة العامة للورش الإنتاجية بعد تكليف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش بالدفع بفرق العمل بأقسام الصيانة والكهرباء والإنشاءات لرفع كفاءة النافورة.



تأتي الأعمال في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع كفاءة الحدائق العامة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي وخاصة بالحدائق التاريخية والمعالم الرئيسية في أشهر الميادين بأحياء القاهرة.



الورش الإنتاجية بالهيئة ترفع كفاءة طريق المشير



وقامت الورش الإنتاجية بأقسام الإنشاءات والحدادة واللحام بإصلاح الأسوار بطريق المشير إلى الواحة والحي العاشر بمدينة نصر في عمل الإصلاحات بالأسوار الإسمنتية والحديدية.



وجاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة بتكليف المهندس اسعد محمد والورش الإنتاجية.

وكلف رئيس هيئة نظافة القاهرة، باستمرار العمل والمجهود المبذول حتى يتم الانتهاء من الأعمال وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للطريق في إطار حرص الهيئة على تحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة.

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