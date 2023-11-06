عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجى لقطاع غزة

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "جوال" و"بالتل"، اليوم الإثنين، عن بدء عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي، بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وزارة الاتصالات الفلسطينية

وأكدت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أمس، فصل الاحتلال الإسرائيلي المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ما أدى لقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بشكل يترافق مع قصف متواصل وعنيف للاحتلال الإسرائيلي على جميع أرجاء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

وأضافت: في كل مرة تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنفصل المسارات الدولية، وتنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، فمنذ قرابة الساعة السابعة مساء يوم أمس وحتى اللحظة انقطع الاتصال بشكل كلي، ما يزيد صعوبة الوقوف على آخر التطورات الميدانية.. وكانت المرة الأولى لقطع الاتصالات في 27 أكتوبر الماضي، لمدة 36 ساعة متواصلة، والثانية استمر الانقطاع لقرابة 12 ساعة في الأول من الشهر الحالي.

حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلى

وفي وقت سابق، قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم، إحاطة حول حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي.

وحسب بيان صادر عن المكتب الحكومي، فإن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صورًا مفبركة لترويج ادعاءاته وأكاذيبه ضد مستشفيات قطاع غزة.

ونوه بأن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول التخلي عن مسئوليتها وعدم الاعتراف بفشلها المركب أمام شعبها، بتسويق الأكاذيب وإلقاء المسئولية على المنظومة الصحية الفلسطينية تارة، وبادعاء اتخاذ المقاومة للمدنيين دروعا بشرية تارة أخرى.

ولفت إلى أن الاتهامات حول الوقود الذي بدأ ينفد من قطاع غزة هدفه مكشوف، وهو تبرير استمرار مخططه بتجويع وتدمير مقومات الحياة.

شبكات التواصل الاجتماعى

وقال إن أوامر الخروج التي يروجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات الممولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه؛ لأنه يأمر المواطنين بالتوجه إلى جنوب القطاع ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم.

وأضاف: يقطن في غزة وشمالها 900 ألف نسمة يمارس الاحتلال بحقهم القصف والدمار كما هو في محافظات القطاع الوسطى والجنوبية.