الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

من الحدث
من الحدث

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمكتبه في مقر المجلس.

رحب المستشار "عبد الرازق" بالدكتور "عصمت"، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته وتطبيق رؤيته فيما يخص النهوض بالصناعة وتطوير الشركات التابعة للوزارة على اختلاف تنوعها في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة والتصنيع.

أكد الدكتور عصمت الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.

جاء اللقاء قبيل حضور الدكتور محمود عصمت اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.

 

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