الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أجولة سكر بدون فواتير في حملة تموينية بدمياط

سكر
سكر

شددت الدكتورة منال عوض محافظ   دمياط، على تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية ومتابعة المنظومة التموينية، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بعمل حملة أسفرت عن ضبط كميات من السكر معبأة فى أجولة بدون فواتير، لدى أحد التجار بدمياط.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، كما يجرى تنفيذ حملات دورية تستهدف كافة المراكز والمدن لمتابعة تلك المنظومة.

 

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مرور يومية على محلات الجزار ة والمطاعم، حيث قام الدكتور طارق أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام  مفتش بيطرى بالإدارة بضبط 130كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


 

وكذلك تم ضبط عدد 5 خراف ضاني مذبوحة خارج المجازر وتم تحرير المحاضر للمخالفين.


 

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  في دمياط، على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية، تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية، حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين واشتراطات الآمن الغذائي ووضعهم تحت طائلة القانون.


تضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد أربعمئة وسبعون منها تدار بدون ترخيص وسبعة وأربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

 


 كما تم على إثر ذلك تحرير  مئتين خمسة وعشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة وإعدام حوالي تسعة  طن من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره، إضافة إلى ثلاثة آلاف ونصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة ومنتجات ألبان وأرز، وأربعمئة وثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.

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