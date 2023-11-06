ارتفاع خسائر "راكتا" بنسبة 30.8% خلال الربع الأول من 2023 - 2024

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 30.8%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 125 ألف جنيه، مقابل 42 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.