الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تُعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشي "الشبورة"

الشبورة
الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة "إسكندرية الصحراوي، الإقليمي، الأوسطي، القطامية والسويس" بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وأهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

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"الأرصاد" تُحذّر قائدى المركبات من "الشبورة" الكثيفة فى ساعات الصباح

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المرور تعيد فتح طريق العين السخنه القطامية الصحراوى

وأكدت إدارة المرور عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

وشددت إدارة المرور، على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وأغلق 7 طرق صحراوية وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث. 

الإدارة العامة للمرور اسكندرية الصحراوي الاوسطي الشبورة حوادث مرورية

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