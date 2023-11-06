تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 779 مواطنا خلال قافلتين بمركزي الدلنجات وإيتاي البارود

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

قافلة سكانية بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستانوذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات (75 من الأطفال - 70 باطنة - 10 أمراض النساء - 20 تحاليل)، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية برش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة طبية بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود



ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 574 حالة بمختلف تخصصات ( باطنه - أطفال- أسنان- رمد - جلدية - نساء - عمل نظارات ).

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره انه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية ذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلفة فى جميع أنحاء محافظة البحيرة.