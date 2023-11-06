الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 779 مواطنا خلال قافلتين بمركزي الدلنجات وإيتاي البارود

خدمات طبية
خدمات طبية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

قافلة سكانية بمركز الدلنجات 

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستانوذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات (75 من الأطفال - 70 باطنة - 10 أمراض النساء - 20 تحاليل)، كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية برش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

 وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

 

قافلة طبية بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود
 

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 574 حالة بمختلف تخصصات (  باطنه - أطفال- أسنان-  رمد - جلدية - نساء - عمل نظارات ).

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره انه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية  ذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلفة  فى جميع أنحاء محافظة البحيرة. 

قافلة طبية مركز الدلنجات محافظة البحيرة إيتاي البارود صحة البحيرة

مواد متعلقة

إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف متر في البحيرة

إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعة وأملاك الدولة بمركز الدلنجات

أهالي محافظة البحيرة: "معا ضد الغلاء" وفرت المواد الأساسية بأسعار مخفضة

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5.7 مليون جنيه فى 4 مراكز بالبحيرة

لأول مرة بالبحيرة.. تركيب منظم ضربات قلب دائم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور

"تعليم البحيرة" ينظم ندوة "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعملية التعليمية"

البحيرة تواصل تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية