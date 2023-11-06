الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل شباب الشيوخ: الدولة تبذل كل الجهود للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أشاد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار الدولة المصرية برفض إجلاء الرعايا الأجانب وذلك بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، قائلا: "القرار يعكس قوة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

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جهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 
وأضاف النائب أحمد دياب، في بيان له، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية واضح وراسخ ولن يتغير.

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مصر ستواصل دورها الإنساني لحماية الشعب الفلسطيني 
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية ستظل تواصل دورها الإنساني لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية المدنيين الأبرياء، من خلال معالجة الجرحى والمصابين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الوحشي، موضحا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

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مصر من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 

وتابع النائب أحمد دياب:  الدولة المصرية من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هدف مصر حاليا هو التوصل لهدنة لوقف الاعتداءات الغاشمة ضد الأشقاء لحمايتهم وحقن دمائهم.

وأعلنت مصر رفضها إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

حيث ردت مصر على القصف الإسرائيلي المستمر على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة برفض استمرار إجلاء الأجانب من القطاع، فيما تواصل القيادة السياسية المصرية جهودها لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ولوقف اطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية، ويكثف الرئيس السيسي من اتصالاته ولقاءاته مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف.

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