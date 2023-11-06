الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جودة الحياة".. لقاء بجهاز التنسيق الحضاري في العاصمة الإدارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد جهاز التنسيق الحضاري، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاء مفتوحا تحت عنوان “جودة الحياة.. ممارسات شخصية وأهداف اقتصادية" برئاسة المهندس محمد أبو سعده  

 

تفاصيل لقاء جودة الحياة بالتنسيق الحضاري

 

وتحدث خلال اللقاء الدكتورعادل ياسين، أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تعريف جودة الحياة وتأثير العمارة والتخطيط على مؤشرات جودة الحياة  ومجهودات الدولة في هذا الاتجاه بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ عن طريق توفر الاحتياجات الأساسية واستخدام التخطيط والعمارة  لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا والسعادة. 


كما ناقش الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي، مفهوم "المواطنة البيئية" وواجبات المواطن تجاه دعم وترميم البيئة المحيطة، وكيف أنها ذات مؤثرات قوية وفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

كما ناقش المشاركون في "جودة الحياة".. ممارسات شخصية وأهداف اقتصادية، والتي عقدها جهاز التنسيق الحضاري، أهمية  المحافظة على ثروات الدولة والموارد البيئية،  وذلك  بالعمل  على إعادة الاستخدام  والتدوير والتوفير والحد من الاستهلاك.

 

وتطرق أيضا اللقاء إلى مناقشة مصطلحات مثل (الاقتصاد الدائري - الاستهلاك المستدام والإنتاج المستدام)  مما يقلل من استخدام موارد البيئة بشكل لا يهدرها ويتفق مع مفهوم الاستدامة والتنمية وآليات إشراك المواطن في عجلة التنمية حيث حينها تتحقق جودة الحياة  من هذه الممارسات الشخصية السليمة تجاه البيئة و في إطار أهداف التنمية المستدامة.

 

وخلال اللقاء الذي نظمه جهاز التنسيق الحضاري، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقش المشاركون مفهوم جودة الحياة وأبعاده من حيث بداية ظهوره واستخدامه في الحياة اليومية، وتحليل السياسة العامة، وأيضاً علاقته بالمفاهيم الأخرى ذات الصلة مثل السعادة، والرفاه، وصولاً للتنمية المستدامة. 

 

وأوضح اللقاء أن مفهوم جودة الحياة من المفاهيم المعقدة متعددة الأبعاد التي يصعب تحليلها وتحديدها، لأنها منظور واسع يشمل مختلف عناصر المجتمع والثقافة والاقتصاد والسياسة والجوانب البيئية. 

 

وألقى المشاركون باللقاء أيضا الضوء على أهمية تعرف مفهوم جودة الحياة، والجودة، وظهور مفهوم جودة الحياة (جودة حياة الفرد، جودة حياة الجماعة، جودة الحياة للمناطق)، وتعريفات جودة الحياة والتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة والرفاه والاستدامة، والسعادة والرفاه والسعادة المستدامة، البعد السياسي للتنمية المستدامة.

التنسيق الحضاري جودة الحياة أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أهداف اقتصادية العاصمة الإدارية الجديدة توفير الرفاهية للشعوب التخطيط والعمارة

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