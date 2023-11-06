الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: الاقتصاد قادر على مواجهة التحديات.. ولن تتخلّى عن دعم الفلسطينيين

حمدي الليثي
حمدي الليثي

قال الدكتور حمدي الليثي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وآخرها تطورات الحرب على غزة وتأثيراتها على المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مصر لديها إمكانيات جيدة في توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية وفقًا لمؤشرات المؤسسات الدولية والمحلية.

وأكد الليثي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مصر، والتي وصلت 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، دليل قوي على التعافي الجزئي للاقتصاد المصري، وخاصة بعد عودة السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، متوقعًا زيادة هذه التدفقات والاستثمارات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن مصر هي خط الدفاع الأول عن غزة ومساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية ودعمه المستمر لها أصبح الدافع للأشقاء الفلسطينيين على الصمود في ظل دفاع الشقيقة الكبرى عنها، مشيدًا بموقف الرئيس وإصراره على إدخال المساعدات ووجود ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية بالتزامن مع ضرورة وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

وأشار الليثي إلى أن مصر لن تتخلّى عن دعم الأشقاء الفلسطينيين وحمايتهم، موضحًا أن الرئيس السيسي قام بتوجيه الحكومة لتقديم جميع الدعم الطبي اللازم للفلسطينيين، وخاصة الحالات الحرجة منهم، وفتح أبواب المستشفيات في العريش وشمال سيناء وجنوبه لتلقّي العلاج وتقديم جميع الدعم الطبي لهم.

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وتابع الليثي أن الحكومة لديها برنامج واضح لمشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الاستثمارات المستقبلية من خلال برنامج الطروحات الحكومية وطرح حصص من الشركات أمام مجتمع الأعمال وتسهيل الحصول على رخص ذهبية للمشروعات المهمة وتقديم تسهيلات جيدة للمستثمرين من خلال الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية.

أشار إلى أن الدولة عازمة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحقيق الشفافية والمساواة وتقديم سعر صرف مرن وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق من خلال التكامل وتقديم الدعم لهم.

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