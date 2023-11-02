خبير: الحرب على غزة قد يقع بعض الضرر على الاقتصاد المصرى

قال الدكتور العمدة الخبير الاقتصادي، إن وجود أى صراع فى الإقليم له انعكاساته السلبية على الإقليم، فضلًا عن تأثر مناخ وبيئة الاستثمار بهذه الصراعات، مضيفًا أن الحرب على قطاع غزة قد يقع بعض الضرر على الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي: لاحظنا ارتفاع أسعار برميل البترول، خاصة أن مصر دولة مستوردة للبترول، وبالتالى كل دولار زيادة فى برميل البترول فى مصر وفقا لبيانات وزراة المالية سيكلف الموازنة العامة 3 مليارات جنيه مصري.

ولفت العمدة فى تصريح لـ"الدستور"، إن هناك اتفاقيات مباشرة بين مصر وإسرائيل قد تضر بشكل أو بآخر وهى اتفاقيات مفيدة لمصر مثل اتفاقية الكويز، ووفقًا لهذه الاتفاقية صدرت مصر عام 2022 مليار ونصف دولار صادرات مصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن اتفاقية الكويز بمقتضاها أن تصدر مصر سلعا ومنتجات إلى السوق الأمريكية، وهى أكبر مستورد فى العالم دون جمارك بشرط أن يكون بهذه المنتجات مكون إسرائيلي لا يزيد علي 11.5%، هذا المكون فى مصر الآن 10.5%، وأغلبها ملابس ومنسوجات، وهذا معناه أن هناك ما يقرب من 100 أو 120 مليون دولار، وأرادت من إسرائيل يتم تحويلهم إلى مليار ونصف دولار صادرات إلى أمريكا وهذه الاتفاقية جيدة جدا، مشيرا إلى أن مصر لم تستفد منها بالشكل المطلوب.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض الغاز بسبب توقف الغاز الإسرائيلى والذى نتج عنه أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع الذهب عالميًا، الذى كان له تأثير على سعر الدولار فى السوق السوداء.

وكانت قد تسببت الحرب على غزة حتى الآن، في رفع أسعار النفط 20 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بحوالي 20%، ويتوقع خبراء أن ترتفع أسعار الوقود في العالم بسببها، رغم أن الارتفاع بدأ قبل نشوب الأزمة، بسبب التوقعات بشتاء بارد.