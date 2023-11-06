الإثنين 06 نوفمبر 2023
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العميد محمد فكرى يوجه لـ "الشاهد" الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "الدرس الذي يريد تقديمه من خلال تجربتي في حرب أكتوبر 73، هو ضرورة حبنا لبلدنا بإخلاص شديد، إذ كل شخص في مكانه وعمله لديه الروح التي كانت موجودة في حرب أكتوبر، هذه الدولة ستصبح أفضل مكان في العالم؛ لأن حب البلد والإخلاص لها يؤدي إلى رفع شأن الدولة والروح المعنوية".

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نقول للجميع دائما امتلكوا روح أكتوبر، الأشخاص الذي لا يفكرون في أنفسهم، يفكرون فقط في التضحية، الذين يعلمون ليلًا ونهارًا ولديهم أهداف واضحة تريد تحقيقها، كل هذا نفقتده الآن؛ لأن الموضوعات الحالية تحركت في اتجاهات أخرى".

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