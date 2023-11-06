العميد محمد فكرى لـ "الشاهد": إسرائيل فشلت فى ترويج حصار الثغرة كانتصار لهم

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "كان هناك مقارنة كبير في دول الغرب خلال فترة حرب أكتوبر، التي ظل العدو الإسرئيلي يتباهى بها لفترة طويلة، بأن مصر عبر فإسرائيل أيضًا عبرت مثلها، ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، كان تم تصفية الجيش الإسرائيلي غرب القناة، في الوقت الذي حاصرت فيه مصر منطقة الثغرة".

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المقارنة في هذه النقطة تحديدًا لصالح مصر، وذلك بالأرقام، وعلى سبيل المثال فإن سلاح المشاه لدينا ولديهم كانت نتيجة 3 مركبات مشاة ميكانيكي مقابل 1 لصالح الجيش المصري، والمدفعيات 6 مقابل 1، والمدرعات 2 ربع مقابل 1، وبالتالي كانت المقارنة لصالح "الخطة شامل"، التي تم وضعها بهدف تصفية الثغرة".

واستكمل: "وكان من ضمن أهداف الخطة شامل أيضًا في شرق القناة، تصفية الجيش الثاني والثالث المصري لمعبر الدفرسوار؛ بهدف قطع الإمدادات لجيش العدو، وكانوا تحت سيطرتنا بشكل كامل ويعلمون جيدًا أنهم سيهزمون لا محالة".