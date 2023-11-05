الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف حقيقة وصول مساعدات غذائية منتهية الصلاحية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

نفى الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وصول مساعدات غذائية منتهية الصلاحية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معلومات عن هذا الأمر لدى الهلال الأحمر.

وقال حنجل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يبث على قناة المحور، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يقوم بنقل الشاحنات والمساعدات الإنسانية التي تصل من مصر إلى قطاع غزة، ويوزعها على المستفيدين من السكان المحتاجين.

وأضاف حنجل أن الهلال الأحمر الفلسطيني استلم اليوم 25 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر، تحتوي على مواد غذائية وطبية وملابس وأغطية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وشكر حنجل الحكومة المصرية والشعب المصري على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وعلى فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات إلى غزة، وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه المساعدات وأن تصل إلى جميع المحتاجين في القطاع.

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