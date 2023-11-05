الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الاتحاد": تصريحات الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس رغبته في التطهير العرقي للفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تصريحات  وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على القطاع كأحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، مؤكدًا أنها تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الساعي بخطوات فعلية لإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

 

txt

إيمان زهران لـ"إكسترا نيوز": تصريح وزير التراث الإسرائيلى ليس الأول من نوعه

txt

مستشار الرئيس الفلسطينى: تصريحات وزير التراث الإسرائيلى العنصرية ليست مفاجئة لنا (فيديو)

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن تصريحات هذا المتطرف، وإن كانت خطيرة وصادمة، إلا أنها ليست مستغربة، لاسيما وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن من حصار وقصف، والتي أصبحت تنافس هيروشيما بعدما ألقيت بقنابل بلغت 25 طناً، لتصل قوتها 1.5 مرة قوة انفجار هيروشيما، فيما أسقط 15 طناً من القنابل على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن هذا التصريح المتطرف، وإن كان قد تحفظت عليه الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه ينم بشكل أو بآخر عن رغبة واضحة في إبادة الفلسطينيين، وأن الأمر لا ينحصر فيما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي، بالدفاع عن النفس أو محاربة ما يسمونه إرهابًا.

واعتبر رضا صقر أن ما صرح بها وزير التراث الإسرائيلي، تهديدًا مباشرًا للسلام في المنطقة، التي لا تتأخر حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تقويضه، كما أنها تهدد المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله.

وطالب رئيس حزب الاتحاد بتدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، مشددًا في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.

رضا صقر حزب الاتحاد وزير التراث الإسرائيلي قنبلة نووية الفلسطينى

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف