وفاء عامر عن "أولاد الحاج متولى": لا علاقة له بعائلة الحاج متولى

كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل مسلسلها الدرامي الجديد "أولاد الحاج متولي" ومدى علاقة أحداثه بمسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي خاض بطولته الراحل نور الشريف.

وقالت وفاء، في تصريحات صحفية إن مسلسل "أولاد الحاج متولي" لم يكن إمتدادًا لمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، حيث يناقش المسلسل صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائمًا لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري.

وأشارت وفاء عامر إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها ولكن بعدة شروط أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله والنص أن يكون مكتوبًا بشكل جيد وحرفي، ولكن في حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شىء.

واختتمت وفاء عامر أن دورها في مسلسل "الطوفان" من أصعب الأدوار التي قدمتها معقبة :"لما كنت بروح البيت كنت بحس إن قلبي فيه رفرفة وكنت رايحة في حتة تانية مع ناس موجودة أو مش موجودة في الحياة.. زمايلي كانوا بياثروا فيا جدا كنت بتعب لدرجة إن المنتج كان بيقولي أنا مش بروح المونتاج لأني بشفق عليكي المنتج كان في ضهري وكنت بسمع كلامه والمؤلف كمان كان كاتب المسلسل حلو".