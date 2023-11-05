الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد التهديد بضرب غزة بالنووى.. "موسى" يكشف تاريخ إعداد إسرائيل للمفاعل النووى

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات “عميحاي إلياهو”، وزير التراث الإسرائيلي المتطرف حول ضرب غزة بالنووي، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تمتلك نووي، وأنه في عام  1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى أستراليا وكان حينها قد صور أفلاما للمفاعل وقام بنشرها إعلاميًا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.

وقال “موسى”، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن إسرائيل دولة عدوانية وتمتلك سلاحًا نوويًا بدعم كبير من أمريكا، مشيرًا إلى أن الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي هي أمريكا ولكن لا أحد يمكنه محاسبتها لأنها تتحكم في العالم.

أمريكا اتفقت مع إسرائيل على عدم إعلان برنامجها النووي

وأكد أنه بعد الاحتلال الثلاثي في 1956 هدد الاتحاد السوفيتي بضرب فرنسا وإنجلترا وإسرائيل نوويًا ولذا طلبت تل أبيب من باريس مساعدتها في عمل برنامج نووي وقد أعدت لها في الستينيات، موضحًا أن أمريكا اتفقت مع إسرائيل على ألا تعلن الأخيرة عن امتلاكها السلاح النووي، وهي غير منظمة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها دوليًا إلى جانب كونها تحظى بحماية أمريكية. 

أحمد موسى ضرب غزة بالنووي إسرائيل برنامجها النووي المفاعل النووى

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