الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلال الدوي: دور مصر واضح في أزمة غزة.. وتنقل حقيقة القضية الفلسطينية للعالم

بلال الدوي
بلال الدوي

كشف الكاتب الصحفي بلال الدوي، عن جهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، وعلي المستوي الدولي في حشد الرأي العام العالمي مع أزمة غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن دور مصر واضح في الأزمة والعدوان على قطاع غزة "عارفين المخطط ".

وأضاف أن اسرائيل استهدفت المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وكذلك المقرات الدولية والمدارس، مؤكدًا أن هناك غير شريفة تتم في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر تقوم بدور مهم جدًا في نقل القضية الفلسطينية علي حقيقتها أمام الرأي العام العالمي، موضحًا أن مصر لها دور دبلوماسي كبير في كشف المخطط الشيطاني، مؤكدًا أن مصر تقود رأي عام عربي ودولي مدافع عن القضية الفلسطينية.

غزة الحياة اليوم بلال الدوي القضية الفلسطينية

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