مواطن ليبى: الرئيس السيسى خير داعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

رسخ المواطنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته التي يتخذها لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "يونس محمد" من دولة ليبيا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم وسند للقضية الفلسطينية، حيث كانت له قرارات صارمة لنصرة الأهالي في غزة منذ اندلاع الحرب ومقتل النساء والأطفال بدم بارد ولم يتحرك أحد من العرب، وذكر أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وتدعمها منذ عشرات السنين.

وأضاف أنه كان يثق في قرارات الرئيس السيسي حول فكرة التهجير، حيث إنه إذا تم تهجير الأهالي من عزة إلى مصر سوف تنتهي القضية الفلسطينية ولن نسترد الأرض حتى قيام الساعة.