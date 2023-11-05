بعد انطلاق القافلة الثانية لحياة كريمة هاشتاج دعما لأهلنا في فلسطين يتصدر تويتر

مع إعلان المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدء انطلاق القافلة الثانية من المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تصدر وسم دعما لأهلنا في فلسطين على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا كالأكثر رواجًا وبدأ نشطاء موقع التواصل الاجتماعي يتداولون ما تقوم به المبادرة واشادوا بخطوات المتطوعين بالمباراة.

وأشادت إحدى الناشطات على موقع "X" تدعى فاطمة بدور حياة كريمة التي تقوم به تجاه الأشقاء في قطاع غزة معلقة على إشراك طلاب المدارس في المراحل المختلفة في عمليات تعبئة صناديق المساعدات قائلة:" ‏عظيم أوي أن هما فعلا يحسوا أن لهم دور يساهموا في تخفيف حزن ووجع أطفال كتير زيهم في غزة وكفاية إحساسهم بالمسؤولية تجاه أطفال غزة".

فيما أعرب آخر ويدعى ثروت عن شكره للقائمين على المبادرة وما يبذلوه من مجهود حيث كتب:"كل الشكر والتقدير للقائمين على مبادرة حياة كريمة علي الدور والمجهود اللي بيبذلوه في تقديم المساعدات لغزة ودورهم في توعية النشء بكل ما يخص القضية الفلسطينية وواجبهم تجاهها".

فيما قال أحد المواطنين عبر حسابه ويدعى أحمد صابر: "من بداية الأزمة الفلسطينية ومصر متأخرتش لحظة في تقديم الدعم لإخواتنا في فلسطين وانهاردة تم انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات ليهم".

وعبرت مليكة عن امتنانها لدور مصر متمثلا في مبادرة حياة كريمة حيث كتبت على حسابها:" كلنا شوفنا وحسينا بأهمية الدور اللي لعبته مبادرة حياة كريمة في توصيل المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة وبمساعدتها مصر تصدرت الدول اللي قامت بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

وتزود المبادرة الرئاسية منذ اليوم الأول لبداية الاعتداءات على قطاع غزة كافة المتطلبات للمواطنين بها من المواد الغذائية، والطبية، والملابس والأغطية.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة