تأجيل دعوى وقف انتخابات المجلس الإنجيلي

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الانجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متّى بصفته رئيس اللجنة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وطالب لويس حنا في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس أندريه زكي اسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين.

يذكر ان لويس حنا أقام دعوى أخرى طالب فيها، بتنفيذ قرار الدعوة لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الإنجيلي العام ومجمع النعمة الرسولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.