تفاصيل الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، المهندس إبراهيم مكى، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، د.مجدى جلال، كما حضر الاجتماع العديد من مساهمي الشركة وحملة الأسهم.

موافقة الجمعية على عقد الاندماج

في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "موبكو"، المهندس أحمد محمود السيد، بوزير البترول والحضور، وقدم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم، كما تم خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال الجمعية غير العادية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديل مشروع عقد الاندماج.

دور "موبكو" في صناعة الأسمدة

وتقوم شركة "موبكو" بتصدير ما يقرب من مليون طن سنويًا من سماد اليوريا إلى الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكبر منتج لسماد اليوريا في مصر والثانية على مستوى القارة الإفريقية، كما تلبي احتياجات السوق المحلية من منتج الأمونيا بنسبة تصل إلى 60%.

أثر "موبكو" على البورصة

وتأثرت أسهم شركة "موبكو" بشكل إيجابي جدًا حيث قفزت بشكل كبير في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي وصل سعر إغلاق سهم "موبكو" إلى 550 جنيهًا بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة بسعر إغلاق بلغ 142 جنيهًا في ديسمبر 2022، مما يشكل زيادة بلغت 287%.

الدعم من وزارة البترول

في نهاية الاجتماع، أشار وزير البترول، طارق الملا، إلى أهمية دور شركة "موبكو" في تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائدات، كما أشاد بجهود إدارة الشركة في النهوض بها وأكد دعم وزارة البترول المستمر لها لتحقيق المزيد من النجاحات والاستثمارات.

وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر "تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز" أهمية تحقيق الاستدامة وتنفيذ استراتيجية إزالة الكربون في صناعة البترول والغاز.

كما أوضح طارق الملا أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية وتأثير جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، شهدت مصر نجاحات ملحوظة في هذا المجال بفضل التعاون الوثيق مع شركائها. وأن قطاع البترول يولي اهتمامًا خاصًا للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، كما تركز استراتيجية القطاع على تعزيز مشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.