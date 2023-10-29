الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس موبكو خلال معرض IMCE: الإنتاج السنوى للشركة يبلغ مليونى طن

صورة ارشفية
صورة ارشفية

شاركت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، إحدى شركات قطاع البترول، في فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس موبكو خلال معرض IMCE : الإنتاج السنوى للشركة يبلغ ٢ مليون طن

وقال المهندس أحمد محمود رئيس موبكو إن هذا الملتقى يعد من أكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى فى أكتوبر 2022 مواكبةً لمرور مائة عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية.

وتابع «محمود» أن الإنتاج السنوى لشركة موبكو يبلغ حوالى ٢ مليون طن، حيث يتم تصدير ٤٥٪؜ من إنتاج الشركة لجميع دول العالم ، و٥٥٪؜ للسوق المحلية مما يمثل حوالى ٣٠% من حجم السوق المحلية وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية.

فيما تحرص موبكو دائما على المشاركة فى المعارض التى تقيمها الدولة إيمانا منها بأهمية دور الصناعة فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأيضا لكى تسهم في التسويق للمنتجات المصرية محلياً وفتح أسواق جديدة لها عالمياً لدعم الاقتصاد المصرى.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية والوفد المرافق له، حيث تم بحث فرص التعاون فى مجالات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن مصر بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء فى العديد من المجالات، وأن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مبادرات لخفض الانبعاثات فى مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون بين قطاع البترول والمؤسسة الصينية فى تنفيذ مشروعات اضافية أخرى تضاف لقائمة المشروعات الخضراء التى ينفذها القطاع.

وأضاف الوزير أن المؤسسة الصينية تمتلك التكنولوجيات المتطورة والإمكانات الفنية والتمويلية خاصة فى مجالات الطاقة الخضراء وتعد أكبر المؤسسات الصينية التى تستثمر فى مصر، مشيرا إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلى للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقى.

موبكو شركة مصر لانتاج الاسمدة موبكو الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE رئيس موبكو المهندس احمد محمود رئيس موبكو الانتاج السنوى لشركة موبكو

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