الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب لـ"إكسترا نيوز": قطاع غزة ضُرب بكمية تعادل قنبلة نووية

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "إليهاو" حول استخدام السلاح النووي في غزة، أنه ليس التصريح الأول من هذا النوع من الهمجية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قطاع غزة ضرب بكمية تعادل قنبلة نووية، حيث ضربت بأكثر من 26 ألف طن من القنابل، وهذا ما شاهدناه على الشاشات.

ونوه، أن لدى الاحتلال هذا السلاح، الأمر الذي يجب على المجتمع الدولي للتحرك، حتى لا يتضرر العالم أجمع مؤكدًا أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يصمت المجتمع الدولي، بل ويدعمونها.

أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن غزة تضرب بعشوائية شديدة، يقتل الأطفال والنساء، ومع هذا تقف بعض الدول الأوروبية وراء الكيان الصهيوني.

أيمن الرقب اكسترا نيوز قطاع غزة قنبلة نووية الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الوزير الإسرائيلي

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