الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر الهيروين فى القطامية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض في منطقة القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" بقصد الاتجار، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني. 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عثر معه على كيس بلاستيكي يحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الاتجار فيها، وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

محكمة جنايات القاهرة ترويج مخدر الهيروين منطقة القطامية المشدد 6 سنوات و المستشار ياسر أحمد الاحمداوي النيابة العامة

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