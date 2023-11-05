الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر،  بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم  تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الهيروين بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.

محكمة جنايات القاهرة متهم مخدر الهيروين مدينة نصر السجن المشدد النيابة العامة

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