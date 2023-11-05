"عبدالمعز": يحزننا البطش والدمار الذى يقوم به الصهاينة ولكن نصر الله قريب

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كل إنسان يتألم لما يجري على أرض فلسطين ما دامت إنسانيته بخير، مؤكدًا أنه على قدر ما يجري ولكن "ألا إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ"، كما وعد الله.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن لدينا يقينا أن الظالم لن يفلت بفعلته بدليل قوله تعالى "وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"، فالمظلوم سيأخذ حقه لأن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويقسم الله بها "لأنصرنك ولو بعد حين".

العدو الصهيوني لا يملك دينا ولا ملة

وأكد أنه في الصراع بين الحق والباطل فإن الله يتخذ شهداء، حتى الأطفال التي تموت بعمر يوم فهذا أجلهم وكلهم شهداء، مؤكدًا أن ما يحزن هو البطش والخراب والدمار الذي يقوم به العدو الصهيوني الذي لا يملك ملة ولا دينا لأنه لا يوجد دين يقول ذلك لأن الله يقول "وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها".

وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "لو أن أهل السماء وأهل الأرض قتلوا مؤمنا لأكبهم الله في النار"، وكذلك قول النبي "لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مؤمن".