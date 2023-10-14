السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: "لن يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولسانه"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه السلام كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، أي ما يرضي الله عز وجل، مؤكدًا أن الكلام 3 أقسام قسم عليه حسنات وآخر عليه سيئات وآخر صفر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام، قال "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، فكان لا ينطق بكلمة جارحة أو كلمة تذمر، والقرآن الكريم يقول "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ"، "وقوله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

الله مطلع على عباده ويعلم سرهم ونجواهم

وتابع، أنه لن يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانة، فلا بد أن يقول ما يرضي الله عزو وجل، ولا يؤذي أحد أو يجرح فيه لأن الله مطلع عليه فالله يقول "أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ"، وقوله "وإنَّ عَلَيْكم لَحافِظِينَ كِرامًا كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ".

رمضان عبدالمعز يستقيم إيمان العبد يستقيم قلبه يستقيم لسانة المسلمون

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