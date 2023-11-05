الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يدعم لاعبيه ضد العنصرية أمام أرسنال

مباراة نيوكاسل وأرسنال
مباراة نيوكاسل وأرسنال

حرص نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على إدانة الهتافات العنصرية ضد لاعبيه خلال مواجهة الفريق أمام أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

كان نيوكاسل يونايتد قد تغلّب على أرسنال بهدف نظيف، سجله أنتوني جوردون، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي وجود هتافات عنصرية من قِبل الجماهير ضد لاعبي نيوكاسل يونايتد.

نيوكاسل يونايتد يُصدر بيانًا بشأن العنصرية ضد لاعبيه

وأصدر نادي نيوكاسل الإنجليزي بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، يُدين من خلاله الهتافات العنصرية ضد لاعبيه.

وكتب النادي الإنجليزي، في بيانه: "يُدين نادي نيوكاسل يونايتد بشدة الإساءات العنصرية التي تم إرسالها إلى برونو جيماريش وجو ويلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفوز على آرسنال".

وأضاف: "رسالتنا واضحة، لا يوجد مجال للعنصرية في كرة القدم أو مجتمعنا بشكل عام".

وأكد نادي نيوكاسل، في بيانه: "نحن نقدم للثنائي برونو جيماريش وجو ويلوك الدعم".

واختتم النادي الإنجليزي بيانه، قائلًا: "سنعمل مع السلطات المعنية لتحديد المسئولين ومحاسبتهم".

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد، حاليًا، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، خلف أرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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موعد مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق نيوكاسل يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

نيوكاسل يونايتد العنصرية ارسنال الدورى الانجليزى البريميرليج

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