الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمن تركيا يتصدى لمحاولات متظاهرين لاقتحام محيط قاعدة أمريكية

جريدة الدستور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن قوات الأمن التركية تتصدى لمحاولات متظاهرين اقتحام محيط قاعدة إنجيرليك الأمريكية تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل 

وفي سياق أخر أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وأكدت السلطات الصحية في غزة أنه لليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى المستشفيات المصرية جراء القصف الكثيف.

قوات الأمن التركية محيط قاعدة إنجيرليك الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي في غزة الأمن التركية قاعدة إنجيرليك الأمريكية

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