"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباويّة تريزا مانجانييلو من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى، الطوباويّة تريزا مانجانييلو من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت تريزا مانجانيلو في اليوم الأول من شهر يناير 1849مفي مونتيفوسكو، في مقاطعة أفيلينو وأبرشية بينيفينتو.

ترتيبها في الأسرة

وهي الحادية عشرة من بين اثني عشر طفلًا (توفي اثنان منهم كأطفال في سنة ولادتها) لروموالدو مانجانييلو، المزارع، وماريا روزاريا. ليبور، ربة منزل. نالت سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلادها في كنيسة سان جيوفاني ديل فاجليو البلاطية، وفي يوليو 1850، نالت سر التثبيت.

وبعد سنوات قليلة احتفلت بالمناولة الأولي في كنيسة سانت إيجيديو، الملحقة بالدير الكبوشي الذي يحمل نفس الاسم في مونتيفوسكو. مثل العديد من الأطفال في الريف الجنوبي في تلك الحقبة، لم تنال أي قسط من التعليم. ونشأت دائمًا في ظل المزرعة الواقعة في الريف أسفل المدينة.

وعندما نمت في العمر أعربت عن رغبتها في تكريس نفسها للرب، وفى سن الثانية عشرة نذرت نذر العذرية. عندما كانت تريزا في الثامنة عشرة من عمرها تقريبًا، وصل الأب لودوفيكو دا بيتراديفوسي في دير سانت إيجيديو، وهو مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة في مونتيفوسكو، من أجل إحياء الحياة المسيحية في المدينة والمناطق المحيطة بها. انجذبت الفتاة بقوة إلى الروحانية الفرنسيسكانية وركضت على الفور لتسجيل اسمها في 15 مايو 1870 أصبحت أول طالبة في التعليم العالي في مونتيفوسكو.

أستطاع الأب لودوفيكو، الذي اختارته ليكون معرّفها ومرشدها الروحي، أن يستوعب فيها جميع الجوانب الخاصة في حياتها وروحانيتها العميقة في تجسيد الحياة الفرنسيسكانية، فأختارها في البداية لتصبح مستشارة ثم عينها معلمة ومرشدة للمبتدئات. في العام التالي، في 15 مايو 1871، نذرت تريزا نذورها الرهبانية الثلاثة،( الفقر والعفة والطاعة) وأخذت اسم الأخت ماريا لويزا.وارتدت الثوب الرهباني الخاصة بالرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية.

وحصلت على أذن لارتدائه علنًا من الطوباوي البابا بيوس التاسع أثناء رحلتها إلى روما، بناءً على اقتراح مرشدها الروحي. لم تدعم الأسرة أبدًا رغبتها في أن تصبح راهبة. وأختارت إحدي شقيقاتها الصغري الحياة الرهبانية لرهبنة الإليزابتين في سان لودوفيكو دا كاسوريا. لذلك، على الرغم من أن تريزا كانت تعيش في المنزل، إلا أنها عاشت أسلوب حياة شبه رهباني، لدرجة أنها كانت تسمى في القرية "الراهبة المقدسة".

كانت مواظبة على القداس اليومي في كنيسة سانت إيجيديو، وتشارك في جميع الأنشطة الكنسية وجميع الصلوات، كان هدفها مساعدة الفقراء والأيتام وكل من وجد نفسه في المرض والألم. فكانت تقوم بعمل إماتات قاسية كتعويض عن خطايا العالم.

وكانت تتمتع بابتسامة ساحرة تجذب الجميع على وجهها. وعلى الرغم من كونها أمية إلا أنها كانت تحاور الجميع بحكمة وثقافة كبيرة ولهذا السبب أُطلق عليها لقب "الأمية الحكيمة". لاحظ الأب لودوفيكو، النشاط الكبير والتقوي الروحانية العميقة التي تتميز بها تريزا، فتحدث عنها أمام جماعة من الرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية فاقترح عليهم فكرة تأسيس جماعة رهبانية جديدة لهم. وللحصول على موافقة الكنيسة، أرسلها الأب لودوفيكو عام 1873 إلى البابا بيوس التاسع، بصحبة عائلة نبيلة من بينيفينتو، لتعرض عليه نيتها. وباركها الحبر الأعظم وشجعها على المضي قدمًا في مشروع التأسيس. ومع ذلك، عندما كان الأب الكبوشي يفكر في تعين تريزا لتصبح رئيس للجماعة الرهبانية الجديدة، وبدأت في كتابة دستور الرهبنة الصغيرة الناشئة، بدأت صحتها في التدهور.

في 14 فبراير 1874، بينما كان يصلي في كنيسة سانت إيجيديو، أجرى أول عملية نفث للدم. فاكتشفت أنها مريضة بداء السل اللعين. فذهبت الى الفراش في صيف عام 1876: كان السل في الواقع مصحوبًا بنوع خطير من التهاب المفاصل. ولكل واحد من الكهنة والمؤمنين الكثيرين الذين جاءوا لزيارتها، أعطت كل واحد منهم ابتسامتها الرائعة

وفى 4 أكتوبر 1876م نالت مسحة المرضى المقدسة، ورقدت في الرب بعطر القداسة في شهر نوفمبر عن عمر يناهز 27 عامًا، ودُفنت في مقبرة مونتيفوسكو. بعد خمس سنوات من وفاته، أكمل الأب لودوفيكو أسيرنيزي مشروع التأسيس، وبعد الأنتهاء من كتابة القانون والحصول على التصاريح من السلطة الكنسية في 8 ديسمبر 1881، أُجري أول تنصيب رهباني للراهبات الفرنسيسكانيات الطاهرات، اللاتي اعتبرن دائمًا تريزا مانجانيلو "حجر الزاوية" و"الأم الروحية".وهم يقومون حاليًا بخدمتهم في تربية وتعليم الشباب، وفي التعليم المسيحي والأعمال الرعوية، وفي أعمال الرعاية المختلفة، وفي الرسالة التبشيرية، وفي تنشيط الإرساليات إلى الشعب.

في إيطاليا، يتواجدون في مناطق كامبانيا (حيث يوجد الدير الرئيسي في بيتراديفوسي)، لاتسيو، أومبريا، موليز وبوليا. أما الأديرة في الخارج فهي في البرازيل والفلبين والهند وأستراليا وإندونيسيا. بعد مرور 100 عام على وفاة تريزا، في عام 1976، بدأت الراهبات الفرنسيسكانيات الطاهرات، بعد أن أدركت دورها الأساسي في أصول الجماعة، في إجراء بحث تاريخي للمضي قدمًا في بدء قضية تطويبها. في 3 يوليو 2009، وافق البابا بنديكتوس السادس عشر على إصدار المرسوم الذي تم بموجبه الاعتراف بتريزا مانجانيلو كمكرمة. ثم تم الاحتفال بتطويب الأم تريزا مانجانييلو في بينيفينتو، في ساحة النهضة، في 22 مايو 2010، في احتفال كبير ترأسه المونسنيور أنجيلو أماتو، عميد مجمع قضايا القديسين، بصفته مندوبًا للكنيسة المقدسة.