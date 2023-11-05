الهجرة تطلق حملة "شارك بصوتك" (فيديوجراف)

للمرأة الأولى تطلق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة «شارك بصوتك» وتستهدف حث المصريين فى الخارج على أداء دورهم الوطنى، وتعريفهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.



ويرصد " الدستور" خلال الفيديو جراف التالي ابرز المعلومات حول حملة شارك بصوتك



-تقوم وزيرة الهجرة بلقاءات مع أقطاب الجاليات المصرية لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل

- تستهدف الحملة إتاحة الفرصة لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

-تشجع الحملة الجميع فى دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية، والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم.

- تقوم الوزارة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم فى الانتخابات

-تقوم الوزارة بالإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم

-تعلن الهجرة خلال الحملة عن آليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين فى الخارج.

-تقوم الحملة بنشر المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة المصريين بالخارج على معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت

-تسعى الحملة لإقامة أكثر من مقر للانتخابات فى الدول مترامية الأطراف في الاستحقاقات المقبلة

-تجرى أيام التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

-يكون التصويت فى جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤.

-يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى، حتى لو كانت غير سارية

-يمكن التصويت بجواز السفر بشرط أن يكون مميكنًا وساريًا متضمنًا الرقم القومي

وفيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابعت الوزيرة في بيان سابق أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.



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