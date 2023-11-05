الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتوح ومحمد صبحي مهددان بالخروج من المنتخب أمام جييوتي وسيراليون

فتوح
فتوح

بات أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الزمالك، مهددان بعدم الانضمام إلى معسكر المنتخب المقرر انطلاقه في نوفمبر الجاري، الذي يتخلله مباراتين في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون. 

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين فتوح ومحمد صبحي وإدارة الزمالك بعد أن قام اللاعبين بترك معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.

وكان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قد اعتمد على فتوح ومحمد صبحي فى المعسكرات السابقة وحال تجميدهما وعدم مشاركتهما مع الزمالك سيكون من الصعب انضمامهما للمنتخب.

ويواجه منتخب مصر جيبوتي يوم  نوفمبر13 باستاد القاهرة و يوم 16 من الشهر نفسه أمام سيراليون على أن تقام المباراة بليبريا .

فيتوريا يختار 9 محترفين في قائمة المنتخب 

واختار روي فيتوريا القائمة المبدئية للمحترفين والتى ضمت 9 لاعبين هم: (محمد صلاح ومحمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش).

ياتى هذا فى الوقت الذى خطاب اتحاد الكرة الأمن لحضور أكبر عدد من الجماهير ، في مباراة جيبوتي لدعم اللاعبين لحصد أول ثلاث نقاط للمنتخب فى مشوار التصفيات. 

ومن المقرر أن تعلن الجهات الأمنية خلال الأيام المقبلة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة مصر وجيبوتي.

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب 

ومن ناحية اخرى اعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ،قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر مغلق غدا استعدادا للمشاركة في بطولة شمال افريقيا خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى وجاءت القائمة كالتالي 

عبدالمنعم تامر 

محمد عبدالفتاح 

أحمد وهبه 

أحمد جابر 

مهاب سامي 

حسن أبو المعاطي 

أحمد عابدين 

معتز محمد 

عبدالعزيز محمد 

حسام عوض الله 

يوسف عبدالحفيظ 

محمد سمير 

مروان محمد 

أحمد خالد 

فارس خالد 

يوسيف أحمد حسن 

محمد السيد 

محمد عبد الناصر 

عمر خضر 

هادي عامر 

عمرو خالد 

كريم حامد 

محمد عبدالله 

محمد زغلوك 

كريم سعيد 

مهند محمد 

منتخب مصر 9 محترفين في قائمة المنتخب سيراليون جيبوتي معسكر نوفمبر فتوح ومحمد صبحي

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