الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يخدم 17 ألف مواطن.. محافظ المنوفية يكلف بالانتهاء من مشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف، تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات.


تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة مدرسة عمر بن الخطاب بسنجرج على مساحة 5700م2 وبتكلفة إجمالية 14،7 مليون جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وتضم الأعمال توسعة وصيانة المبنى القديم بطاقة 29 فصل دراسي والانتهاء من الهيكل الخرسانى بالمبني الجديد بقوة 26 فصل دراسي ليصبح إجمالي الفصول الدراسية 55 فصلا، ومن المقرر نهو كافة الأعمال خلال 4 أشهر تمهيدًا لدخولها الخدمة العام القادم.

 

كما تفقد المحافظ الأعمال الانشائية لمدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسي بتكلفة 9 ملايين جنيه، حيث جاري تنفيذ أعمال تطوير وصيانة المبنى القديم والذي يضم 11 فصل دراسي، وصب أعمدة الدور الثالث علوي بالمبني الجديد بقوة 22 فصل دراسي ليصبح إجمالي الفصول الدراسية عقب الانتهاء من الأعمال 33 فصل دراسي، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت لدخولها الخدمة العام القادم وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالقطاع التعليمي، ووجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمتابعة موقف انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.


وخلال جولته وكاستجابة فورية لمطالب الأهالي الذين يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي، تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة للوقوف على الموقف التنفيذي بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، والمكون من "محطة رفع – شبكات انحدار – خط طرد" حيث تم نهو الأعمال المدنية وتم تنفيذ 8.6 كم شبكات انحدار من إجمالي 9كم بنسبة 95%، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بإجمالى 1 كم بنسبة 100%، وسيخدم المشروع 17 ألف مواطن.

 

وكلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتسريع معدلات الأداء وتكثيف الجهود وسرعة توريد الأعمال الكهرميكانيكية تمهيدًا لتشغيل المحطة لخدمة أهالي القرية، كما وجه المحافظ بعقد لقاء عاجل بأهالي قرية كفر شبرا بلولة يوم الثلاثاء القادم للاستماع لمطالبهم وشكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.
 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية توصيل خدمة الصرف الصحي للأهالي بكفر شبوا بلوله تفقد توسعة مدرسة عمر ابن الخطاب مدينة منوف

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