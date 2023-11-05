عبدالسند يمامة: مؤتمري الانتخابي الأول في الدقهلية لنصرة غزة

قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية يوم الجمعة 10 نوفمبر لنصرة غزة، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.

مناشدة للمجتمع الدولي والضمير الإنساني

وناشد يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة ومايحدث من غض الطرف عن اكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الاطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وطالب رئيس الوفد القادة العرب بوقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم.

كما حيا مرشح الوفد الرئاسي كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

غزة في قلب الوفد عنوانًا للمؤتمر

وقال النائب الوفدي نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة النائب طارق عبدالعزيز والذي يقام المؤتمر تحت رعايته أن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية اختار عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد"وان يخصص المؤتمر الانتخابي الاول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية إيمانا منه بالدور التاريخي والمستمر لحزب الوفد في الوقوف دائما مع الاشقاء الفلسطينيين.

وأعلن النائب طارق عبدالعزيز عن تنفيذ فيلم وثائقي يوثق المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة بالإضافة إلي فيلم اخر يعرض بالمؤتمر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، كما ستحمل جميع بانرات المؤتمر صورة العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة.

ويعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية يوم الجمعة 10 نوفمبر الساعة الرابعة عصرا.