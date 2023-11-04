الخميس.. عبدالسند يمامة يعقد مؤتمرًا لعرض برنامجه الانتخابى

أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي الخميس المقبل 9 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن المؤتمر الصحفي سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم، يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

البرنامج الانتخابي

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

ونوه بأن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كل المجالات من داخل الوفد وخارجه، متوقعًا بأن يلاقي البرنامج قبولًا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب، وهم في معظمهم وفديون إما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد، الذي يمثل جزءًا كبيرًا ومهمًا من تاريخ مصر.

برنامج زمني لانطلاق الحملة رسميًا

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميًا يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، قال عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

وأضاف أن لكل منطقة في الحملة الانتخابية منسقًا وأيضًا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسئول دعاية ومسئول متابعة ومسئول شئون قانونية ومسئول للمرأة ومسئول للشباب.

مؤتمرات جماهيرية

وأعلن عيد هيكل، المنسق العام لحملة رئيس الوفد بانتخابات الرئاسة، عن بدء المؤتمرات الجماهيرية لمرشح الوفد في يوم الجمعة ١٠ نوفمبر، بمؤتمر حاشد بالدقهلية، وتتبعه عدة مؤتمرات على مستوي الجمهورية تنتهي بمؤتمر الجيزة في ٤ ديسمبر.

وأشار إلى أن مرشح الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، حصل على رمز النخلة، وهو رمز وفدي أصيل يعبر عن استمرار الوفد على طريق زعمائه التاريخيين.

ولفت إلى أن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين والوفديين، وأن الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسي للحزب وبكل اللجان العامة بالمحافظات.