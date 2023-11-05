الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب بالشيوخ: مصر تتبنى حاليا رؤية حديثة للطاقة المتجددة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب مجدي عبد الرحيم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على أن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)"، ركزت على الإيجابيات الخاصة بمصادر الطاقة النظيفة والتي تحقق لمصر قدر كبير من التنمية في حال التوسع في الاعتماد عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش  تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون

تبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال استخراج الكربون

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة أنه خلال مناقشة اللجنة للدراسة تم التطرق لبعض السلبيات التي من الممكن تجنبها، وتم تلخيص الفصل الأول  من الدراسة عن الأهداف المرجوة من تطبيق ضريبة الكربون، متسائلا: ما هي السياسات التي تم اتخذتها وزارة البيئة بالفعل لخفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة؟

وتساءل وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عن تبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال استخراج الكربون، مضيفا:" وأتوجه للحكومة بسؤال عن ماذا تم بشأن التعليم الفني لإدخال قضايا التغير المناخي والطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المنهج الدراسي.

رؤية مصر 2030

ومن جانبه قال النائب أيمن عبد المحسن، إن الدراسة تتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى حاليا رؤية حديثة للطاقة المتجددة، تنفيذ العديد من المشروعات مثل محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت فى نوفمبر 2022 أول سوق مصرى لخفض الانبعاثات، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخية، حيث يُعَد خفض انبعاثات الكربون خطوة أساسية على طريق الحد من تأثير تغير المُناخ وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كما تعد أسواق الكربون الطوعية (VCMs) أداة مهمَّة للشركات لتقليل بصمتها البيئية، ووسيلة لإظهار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

مجلس الشيوخ سوق الكربون المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الطاقة المتجددة النائب عمرو عزت

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