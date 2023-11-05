"الإصلاح والنهضة" يدعو الدول العربية للالتفاف خلف الأطروحات المصرية لإنهاء الصراع في غزة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن حكومة نتانياهو خرجت عن حدود المنطق وباتت عشوائية في قراراتها وتصريحاتها لأبعد الحدود وذلك في أعقاب تصريح وزير التراث الإسرائيلي بأن احتمالية استخدام القنابل النووية في غزة واردة.

بالونة اختبار

وحذر عبد العزيز من أنه بالرغم من تصريحات نتانياهو بأن وزير التراث منفصل عن الواقع وأنه تم منعه من حضور اجتماعات الوزارة، إلا أن مثل هذه التصريحات يمكن اعتبارها "بالونة اختبار" لجس النبض الدولي إزاء ممارسات أكثر وحشية تعتزم قوات الاحتلال القيام بها ضد المدنيين في غزة.

الالتفاف العربي خلف الأطروحات الدبلوماسية

ودعا عبد العزيز إلى ضرورة الالتفاف العربي خلف الأطروحات الدبلوماسية التي طرحتها مصر وسرعة اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل وداعميها لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تصرفات حكومة نتانياهو هي التي تعقد المشهد وأن على المجتمع الدولي رفع غطاء الدعم عن نتانياهو شخصيا وضرورة إيجاد بدائل أخرى لمرحلة لا يكون نتانياهو طرفا فيها إن كانت النوايا الدولية جادة في إيجاد حلول للأزمة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت سابق اليوم، إن قصفًا إسرائيليًا لمخيم المغازي وسط مدينة غزة قد أودى بحياة 51 شخصًا، بعد إعلان جديد عن وصول قرابة 20 جثة أخرى.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منزل عائلة سمعان في المخيم، وأن القتلى غالبيتهم من النساء والأطفال. وأضافت أن غارات جوية وقصف بري وبحري إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء (السبت)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء (السبت)، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9488 منهم 3900 طفل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف المتحدث أشرف القدرة أن 70 في المائة من ضحايا القصف الإسرائيلي أطفال ونساء ومسنون، وأن هناك أكثر من ألف مجزرة تم ارتكابها ضد العائلات الفلسطينية.