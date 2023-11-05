الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تطلق أكبر قافلة تنموية لسكان المناطق المطورة

جريدة الدستور

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية كبرى جديدة فى إطار استراتيجتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات، حيث أطلقت مبادرة «بالوعى مصر تتغير للافضل» أوسع قوافلها التنموية لسكان المحروسة « 1-2»، بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة بديل العشوائيات، حيث تضمنت القافلة التنموية الاجتماعية تنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالي سكان المحروسة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، شملت عددًا من التخصصات، منها الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وخدمات الصحة الإنجابية، وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بنشر التوعية بين الأهالي بالأمراض المزمنة وسبل العلاج، كما تم توفير الدواء مجانا لأهالي المنطقة.

وعلى الجانب الآخر قام متطوعو مؤسسة وقاية لسرطان الثدى بنشر التوعية بين أهالي المحروسة عن الإصابة بسرطان الثدى وأهمية التدخل المبكر وكيفية الفحص الذاتي للمرأة مع تحويل الحالات لمستشفى القصرالعينى.

أما فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فقد قام مسئولو العمل بإدارة التمكين الاقتصادي باستقبال المواطنين الراغبين فى التعرف على خدمات الوزارة والمهن والحرف التي يمكن تأهيل المواطنين عليها، وقام بنك ناصر الاجتماعي بالتوعية والتعريف بمستورة، وتلقى برنامج فرصة طلبات الراغبين فى الحصول على فرص عمل باستهداف تنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة الأسر الراغبة فى الحصول على قرض لبدء مشروعها الخاص بالأوراق اللازمة.

ومن خلال قطاع الرعاية تم تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل، وتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

ومن خلال مؤسسة فيس تم تنظيم فعاليات متعددة للاطفال من الأنشطة التعليمية والترفيهية، كما تم تقديم التوعية من خلال مكاتب الاستشارات الأسرية ومودة، حيث تمت التوعية اللازمة حول تأسيس الكيان الأسري المتماسك، وتواجدت مكاتب الاستشارات الأسرية لاستقبال الراغبين فى الاستفادة من خدمتها.

وجدير بالذكر أن فريق متطوعي بالوعي مصر بتتغير للأفضل من سكان منطقة المحروسة قاموا بدور فعال في القافلة التنموية بدءًا من عملية الحشد والتعريف بالخدمات التي سوف تقدم من خلال القافلة لأسر المحروسة ١ - ٢ والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية التي تخص منطقة المحروسة مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتم تقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، كما تم التعريف بأهمية التعليم لفتح فصلين لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج لا أمية مع تكافل، وسوف يكون منوط لهم متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات لأهالي المنطقة، كما قدمت جمعية تواصل عرضًا مسرحيًا توعويًا عن خطورة زواج الأطفال.

هذا وقد قام فريق برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المشارك بالقافلة باستقبال المواطنين بالقافلة والاستماع إلى شكواهم وتوفير الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها.

هذا من المقرر أن يستمر فريق متطوعي بالوعي مصر بتتغير للأفضل من أهالي المنطقة في تقديم خدمات القافلة ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها والمساهمة في فصول محو الأمية وفصول التوعية لضمان استمرار فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير" للأفضل طوال الوقت.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي قافلة فرصة المحروسة محافظة القاهرة

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