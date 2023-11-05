جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة بحي الزاوية الحمراء لمتابعة سير العمل

زار الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، مبنى حي الزاوية الحمراء، ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة، وتفقد خلاله المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ وذلك لمتابعة سير العمل وموقف فحص الطلبات المقدمة من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية والتأكد من سرعة إنجاز المعاملات وفحص الطلبات.

ووجَّه نائب المحافظ، موظفي الخدمة، بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وواصل صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عمل جولاته الميدانية بأحياء المنطقة الشمالية بحي الزاوية الحمراء لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع

وتابع نائب المحافظ اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات بحى الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها وبيان مدى كفاءتها بشكل كامل لتسهيل عملية التعامل السريع مع الأزمات

استمرار الجاهزية لمواجهة الأزمات

وشدد فوزي على المتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين وضرورة الحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة لمجابهة الأزمات.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته