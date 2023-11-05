وزير الخارجية العراقى يبحث التطورات الراهنة فى فلسطين مع نظيره الإيرانى

شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، على ضرورة العمل المتماسك والمنسق من قِبل الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات وتجنب اتساع نطاق الحرب.

وقال وزير الخارجية العراقي، إنه: "ناقش التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة"، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، وفقًا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.

من جانبه، تطرق وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان إلى التحركات والمشاورات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والقتل الجماعي للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

وأكد أن "الدعم العسكري الأمريكي الواسع لإسرائيل، هو السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الراهنة في المنطقة"، محذرًا من أن اتساع نطاق الحرب، في مواجهة تصعيد حدة الحرب من قِبل أمريكا ضد المدنيين في غزة، يعد أمرًا لا مفر منه".

قصف طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال خزانًا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركبًا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس، ودمرت مسجدًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، في تعمد واضح لفصل جنوب ووسط القطاع عن مدينة غزة وشمالها.