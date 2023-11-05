الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: إسرائيل تفعل ما قاله وزير التراث.. وكل الشواهد تكشف حجم الجرائم

عميحاي إلياهو
عميحاي إلياهو

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، عن أن إسرائيل تفعل ما قاله وزير التراث عميحاي إلياهو بالتدريج، وكل الشواهد تكشف حجم الجرائم التي تنفذها في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أثار وزير شئون القدس والتراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو حالة من الجدل بعد تصريحاته حول قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ما اعتبره البعض فضيحة للحكومة الإسرائيلية، ووضع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في موقف صعب، خصوصًا في ظل الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب في غزة.

 

التسليم الدولي لإطالة أمد الحرب كما يروج لها أركان الاحتلال

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أكدت أنه لم يعد مقبولًا وفي ظل هذا المشهد الإجرامي اليومي التسليم الدولي لإطالة أمد الحرب كما يروج لها أركان الحكومة الإسرائيلية، أو الاكتفاء بتوجيه المناشدات، والمطالبات، وتشخيص الحالة، والدعوات الصالحة أمام ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم غير مسبوقة، ضد المدنيين الفلسطينيين.

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