السلطات الصحية بغزة: استشهاد 21 فلسطينيًا من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 21 فلسطينيًا من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع ضحايا قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع ضحايا قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي لـ 9425 شهيدا.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي والإنساني في غزة كارثي وصعب، لافتًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص لجأوا إلى أماكن مزدحمة ومكتظة بالسكان وقد بدأت تظهر بينهم الأمراض المعدية مثل الالتهابات الرئوية والإسهال والأمراض الجلدية.