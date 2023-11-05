أجندة "الدستور" الثقافية.. مبادرة لبناء قدرات الشباب بمكتبة مصر العامة

نستعرض لكم في أجندة الدستور الثقافية ، أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والتي يحتشد بها اليوم الأحد الخامس من نوفمبر 2023، عبر العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية العامة والخاصة.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

تنطلق اليوم بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع النيل، فعاليات مبادرة "بناء قدرات الشباب"، والتي تهدف إلي إعادة بناء القدرات والمهارات للشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل من خلال إمداده بكافة مهارات النجاح وذلك من خلال حصوله على برامج تدريبية متنوعة بشهادات معتمدة من وزارة الاتصالات والمعلومات كمنحة مجانية.

وفي الخامسة مساء، تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، مائة مستديرة، لمناقشة موسوعة “مصر والقضية الفلسطينية”، والصادرة عن المجلس، ويناقشها كل من: المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ الدكتور جمال شقرة، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، دكتور زكي البحيري، والشاعر شعبان يوسف، ويدير المائدة المؤرخ خلف الميري.

أمسية شعرية للاحتفاء بالشاعر السكندري الراحل رأفت رشوان

وفي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية شعرية للاحتفاء بالشاعر السكندري الراحل رأفت رشوان. ويشارك في الأمسية كل من شعراء الإسكندرية أحمد عمرو، أدهم الصغير، بتول منصور، دنيا سعيد، عمر هلال، كريم علي، محمود حامد، ياسمين سليمان، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر أحمد صادق أمين .

ومن فعاليات أجندة الدستور الثقافية ، اليوم أيضا، وتحت عنوان “شعر المقاومة الآن”، يستقبل بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بالأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية بمشاركة كل من الكتاب: السيد نجم، وحيد الطويلة، أحمد حافظ، يونس أبو سبع، ومشاركة الفنان أحمد إسماعيل، والناقدة الدكتورة إيمان غالي.

خريطة المعارض التشكيلية

أما خريطة المعارض التشكيلية في أجندة الدستور الثقافية ، لهذا اليوم فهي علي النحو التالي، ففي السادسة مساء، يفتتح بجاليري الفن بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنان الكبير مصطفى عبد المعطي، والذي تستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.

وفي السابعة مساء، يستقبل جاليري مصر بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية علياء الجريدي، والذي يقام تحت عنوان “إعادة تصور”، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.

وفي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أعمال المعرض الجماعي “البدايات .. عودة لسنوات الإبداع الأولي”، وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يشهد جاليري قرطبة بالمهندسين، افتتاج المعرض الجماعي “تشخيص”، بمشاركة الفنانين: أسماء خوري، فيلوباتير حليم، ميشيل معلوف، ويستمر المعرض حتي 25 نوفمبر الجاري.

فعاليات "سودان كولاج"، للأفلام القصير في معهد جوته بالإسكندرية

وفي السابعة مساء، يحتضن معهد جوته الألماني بالإسكندرية، فعاليات “سودان كولاج”، للأفلام القصيرة، والذي يستمر حتي الثامن من نوفمبر الجاري، ويتضمن عروض لصانعي الأفلام الشباب، حيث يعرض 19 فيلم قصير تقدم منظورا مختلفا للثقافة السودانية.

وضمن الأمسيات في أجندة الدستور الثقافية أيضا، تعقد في السادسة مساء، بنادي أدب آفاق اشتراكية، أمسية ثقافية بعنوان "أدب المقاومة"، والتي تقام بالتعاون مع اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، يقدم خلالها الناقد الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن دراسة بعنوان، "أدب المقاومة.. أدب الحرب"، ويدير الأمسية الكاتب الصحفي حسن بدوي.

وفي الثامنة مساء، وضمن فعاليات أيام التراث السكندري، يستقبل مسرح المعهد الفرنسي بالإسكندرية، العرض المسرحي "سائقو الحافلات أيضا يصابون بالاكتئاب"، من تأليف وإخراج طارق نادر.

كما تستقبل خشبة مسرح الفلكي بباب اللوق، العرض المسرحي "أطفال محظوظون"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف .