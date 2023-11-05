هيئة الأسرى: 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن اعتقال 2080 حالة على يد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية

ويواصل العدوان الإسرائيلي جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سواء بجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وعنوانها المجازر الوحشية التي يشنها الاحتلال، مستهدفًا الحياة الإنسانية بأبشع وأفظع الجرائم ضد الإنسانية من قتل للأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل، وأيضًا قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة والخدماتية وقصف الطواقم الطبية والإغاثية والمدنية والصحفية والدعاة والأئمة، أو بجريمة العقاب الجماعي ودليلها الواضح قطع إمدادات الدواء والغذاء والماء والكهرباء والاتصالات والوقود.