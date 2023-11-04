السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات حية ترصد العدوان الإسرائيلى على شمال قطاع غزة (بث مباشر)

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، لقطات حية من شمال قطاع غزة تعكس حالة استمرار الاشتباكات الدائرة في هذه المنطقة منذ اليوم الأول لإعلان قوات الاحتلال عن العملية البرية في قطاع غزة بداية من بيت حانون.

استهداف مولد الكهرباء بمستشفى الوفاء 

وهناك محاولة من الجانب الإسرائيلي للتقدم في المنطقة، وما يقابله من مقاومة من الجانب الفلسطيني، في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال عددا من المناطق، وأيضًا استهداف عدة مستشفيات، واستهداف مولد الكهرباء بمستشفى الوفاء، مما أسفر عن خروجه عن الخدمة.

الاشتباكات مستمرة بريًا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وأيضًا استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلى شمال قطاع غزة غزة لقطات حية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

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