الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل طبية وملتقى توظيفي.. فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمطروح خلال 3 أيام

قوافل طبية وملتقى
قوافل طبية وملتقى توظيفي

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمبادرة "أنت الحياة" التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" على مدار الـ٣ أيام الماضية بقرية الرويسات بمدينة الحمام، بحضور الدكتور عبدالجليل خيرت، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح، ومحمد محسن، مسؤول متابعة مركز الحمام، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرى البعيدة والنائية، وتوفير حياة كريمة لهم، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

مبادرة "أنت الحياة"

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ المبادرة بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة من مديريات: الصحة، الشباب والرياضة، الطب البيطري، الثقافة، التموين، ومحو الأمية وغيرها.

وشملت المبادرة تنظيم قافلتين طبية وأخرى بيطرية مع فحص الحالات الإنسانية وتنفيذ ندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية وندوات زراعية، ومسرح عرائس، وملتقى توظيف، فضلًا عن الخدمات التموينية التي يتم تقديمها لأهالي القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية.

ووجَّه محافظ مطروح، الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" وجميع المتطوعين والجهات التنفيذية المشاركة في إنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة وتوفير الخدمات والمساعدات إلى أقصى القرى والتجمعات لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لمثل تلك المبادرات الهادفة لخدمة أهالي المحافظة.

تقديم الخدمات الطبية لـ 710 مستفيدين

من جهته، أوضح الدكتور عبد الجليل خيرت، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، أن المبادرة على مدار 3 أيام نجحت في تقديم الخدمات الطبية لـ710 مستفيدين، مع إجراء الفحص الطبي لهم وصرف الأدوية بالمجان والعمل على تحويل عدد من الحالات المرضية الطارئة إلى إحدى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

وأضاف أنه تم خلال المبادرة صرف أدوية بيطرية لعدد 6500 رأس ماعز وأغنام و400 طائر تربية منزلية "دواجن"، بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان لـ640 مستفيدًا وتقديم ندوات توعوية في مجال الزراعة لـ120 مستفيدًا، موضحًا أنه تم أيضًا تنفيذ ورش حرفية من قبل وزارة الثقافة لعدد 150 سيدة وفتاة وإجراء امتحانات محو الأمية لـ48 شخصًا.

تنفيذ ملتقى توظيفي

وأشار إلى تقديم عدد من الخدمات التموينية استفاد منها 230 مواطنًا، كذلك تنفيذ ملتقى توظيفى استفاد منه 50 شابًا وفتاة، فضلًا عن تنفيذ عدة فعاليات رياضية بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بمطروح لعدد 250 شخصًا، موضحًا أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ عدة فعاليات ترفيهية ومسرح للعرائس استفاد منها 1300 طفل.

وقدَّم منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح الدكتور عبدالجليل خيرت، الشكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعم مبادرة انت الحياة وتسهيل عملها على مدار 3 أيام في قرية الرويسات كذلك الشكر لجميع الجهات التنفيذية التي شاركت وساهمت في نجاح المبادرة.

كما قدم منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح، الشكر لجميع المتطوعين بمركز ومدينة الحمام ومركز مرسى مطروح على جهودهم المتواصلة على مدار 3 أيام لدعم ومساندة وتقديم الخدمة اللائقة لأهالي قرية الرويسات، مؤكدًا أن مؤسسة "حياة كريمة" تعمل جاهدة لتوفير الخدمات إلى مواطني مطروح والوصول بالخدمات والمساعدات الإنسانية إلى أقصى القرى وتوفير "حياة كريمة" لجميع الأهالي.

قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
قوافل طبية وملتقى توظيفي
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مؤسسة حياة كريمة مطروح قرية الرويسات مبادرة انت الحياة مدينة الحمام

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