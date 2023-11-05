"التخطيط": صرف سلع تموينية لحاملى البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه

استعرض تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم إنجازات قطاع التموين والتجارة الداخلية، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

صرف السلع التموينية والخبز المدعم

وأشار التقرير إلى أنه في مجال توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين تم صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مستجدّة للمرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.

إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى)، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا على مستوى الجمهورية.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وفي مجال تطوير المجمعات الاستهلاكية، تم تطوير نحو 494 مجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020– 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه لنحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح المستورد، و3.79 مليون طن من القمح المحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام المحلي، و380 ألف طن من الزيت المستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن المجمّدة المستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طنًا من اللحوم المجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).