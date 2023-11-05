اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش مقترح إنشاء مستشفى لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بقنا

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب علي مهران، خلال اجتماعها، اليوم عقب الجلسة العامة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة في قنا، التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأيضًا الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا.

مناقشة مقترح بإنشاء مجمع للتأمين الصحي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

كما تناقش اللجنة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، بشأن إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالوادي الجديد، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وأكدت الدراسة، أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة في الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة، وهي أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة؟.

نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط

كما أوضحت أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة؛ لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.